İstanbul'da Korkunç Kaza! Kalp Krizi Geçiren Sürücü Öldü, Çarptığı Kadının Bacağı Koptu

İstanbul Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 10.30 sıralarında yaşanan kazada, sürücü Oral Çebi (53), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Fenalaşan adamın kontrolünden çıkan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Karadağ'a (65) çarptı. Kadını sürükleyen araç, park halindeki bir minibüse çarparak kadını sıkıştırdı.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ, KADININ BACAĞI KOPTU

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, direksiyon başında yığılan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İki aracın arasında sıkışması üzerine bacağı kopan kadın ise İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

AYNI NOKTADA BİR KAZA DAHA

Talatpaşa Caddesi üzerinde ilk kazadan iki gün sonra başka bir kaza meydana geldi. Karşılıklı yönlerden gelen 2 motosiklet kafa kafa çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletlerden biri park halindeki kamyonetin kapısında dik konumda kaldı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

KURYEYE ÇARPIP KAÇTI

Gültepe’de önceki akşam bir sokakta yaşanan diğer bir kazada ise sipariş götürmek için seyreden motosikletli kuryeye bir otomobil çarpıp kaçtı. Yaralı kurye ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücü ailesiyle birlikte olay yerine geri döndü. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA