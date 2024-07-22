Bodrum'da 75 Kaçak Göçmen Yakalandı

Bodrum açıklarında 75 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Bodrum'da 75 Kaçak Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20 Temmuz'da saat 18.30 ve 06.25'te Bodrum açıklarında yelkenli tekne ve lastik bot içinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

Ekipler, aralarında 27'si çocuk olmak üzere toplam 75 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

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