Aydın'da Kayıp Vatandaşın Cansız Bedeni Bulundu

Aydın'da bir süredir kayıp olarak aranan 78 yaşındaki vatandaş cansız halde bulundu.

Aydın'da Kayıp Vatandaşın Cansız Bedeni Bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde kayıp olarak aranan Fahri Kıroğlu Bafa Gölü kıyısında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Akbük Mahallesi'nde ikamet eden ve demans hastası olduğu öğrenilen 78 yaşındaki Fahri Kıroğlu 14 Temmuz Pazar günü son olarak Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu Tesisleri önünden kayboldu. Üzerinde mavi tişört, siyah şort ve beyaz şapka olduğu belirtilen Kıroğlu'nun bulunması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Kıroğlu için İlçe Jandarma ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar sürerken, yaşlı adamın cansız bedeni Bafa Gölü kıyısında bulundu. Gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından şahsın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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