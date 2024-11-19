Cemaatin Başı Hırsızla Dertte! 1,5 Yılda 5.Kez Soydu

Avcılar’da Üniversite Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi, dikenli tel örgüyü aşarak pencereyi zorlayıp mescide girdi. Dolapları tek tek karıştıran şüpheli, sadaka kutusunda bulunan paraları çalarak kaçtı. O anlar mescidin güvenlik kamerasına yansıdı.

“BU ARKADAŞ SÜREKLİ GİRİYOR”

Mescide son 1,5 yıl içerisinde beşinci kez hırsız girdiğini ifade eden Müezzin Harun Sefertaş şunları söyledi: Hırsızın kendisi şu bölümden içeri girmek suretiyle buradan aşağı inmişti. Arkadan camı kırmak suretiyle içeriye girdi ve her yeri dolanmaya başladı. Emniyet kilidi yaptırdık emniyet kilidini de kırdı. Daha evvel buraları kilitlemiştik. Bu arkadaş sürekli giriyor sadaka kutusunu patlatıp gidiyor. Şüphelinin yakalanmasını istiyoruz.