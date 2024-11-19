AFAD Duyurdu: Çanakkale'de Deprem

AFAD, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 10.46'da gerçekleşti. Depremin derinliği 9.55 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Çanakkale'nin Biga ilçesi olarak açıkladı. Depremin büyüklüğünü ise 3.9 olarak verdi. Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 11.2 kilometre olarak ölçtü.

Kaynak: Gerçek Gündem