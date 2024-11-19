Urla'da Eski Belediye Başkanına Trafikte Saldırı: Hayati Tehlikesi Sürüyor

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Zeytinler Mahallesi’nde eski Urla Belediye Başkanı Selçuk Karaosmanoğlu (72), trafikte yaşanan tartışma sonucu motosikletli iki kişi tarafından öldüresiye darp edildi. Vücudunda kırıklar oluşan Karaosmanoğlu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA BAŞLAYAN TARTIŞMA ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Olay, dün akşam saatlerinde Karaosmanoğlu’nun aracıyla seyir halindeyken meydana geldi. Yolun ortasında duran motosikletli iki kişiye hafif şekilde arkadan çarpan Karaosmanoğlu ile motosiklet sürücüleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle saldırganlar, Karaosmanoğlu’nu aracından zorla indirerek darp etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sayesinde saldırganların elinden kurtulan Karaosmanoğlu, ağır şekilde yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karaosmanoğlu’nu Urla Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Aldığı darbeler nedeniyle yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştuğu tespit edilen Karaosmanoğlu, hayati tehlike şüphesiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Karaosmanoğlu’nun sağlık durumu ciddiyetini korurken, saldırıyı gerçekleştiren motosikletli iki kişinin yakalanması için emniyet güçleri çalışma başlattı. Olay, Urla halkı arasında büyük tepki topladı ve geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Eski belediye başkanına yönelik bu saldırı, hem bölgede hem de sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu. Karaosmanoğlu’nun tedavisi sürerken, saldırganların bir an önce adalete teslim edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA