Cem Küçük'ten Fenomen Sercan Yaşar Hakkında Bomba İddia! Ünlüler Operasyonu Kimlere Sıçrayacak?

Fenomen Sercan Yaşar’ın tutuklanmasının ardından ortaya atılan iddialar dikkat çekti. Sürecin perde arkasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cem Küçük, Yaşar’ın tutuklandıktan sonra verdiği ifadelerin yürütülen operasyonların seyrini değiştirdiğini öne sürerek “Tutuklanınca her şeyi anlattı” dedi.

Sosyal medyada ünlü isimlerle verdiği pozlarla tanınan fenomen Sercan Yaşar hakkında ortaya atılan iddialar gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde tutuklandığı öne sürülen Yaşar’la ilgili en çarpıcı açıklama gazeteci Cem Küçük’ten geldi.

TGRT Haber’de değerlendirmelerde bulunan Cem Küçük, son dönemde peş peşe yapılan gözaltı ve tutuklamaların arka planında Sercan Yaşar’ın ifadelerinin etkili olduğunu iddia etti. Küçük’e göre, yürütülen operasyonların genişlemesinde Yaşar’ın telefonundan çıkan yazışmalar ve verdiği ifadeler belirleyici oldu.

“TUTUKLANDIKTAN SONRA İTİRAFTA BULUNDU” İDDİASI

Cem Küçük’ün iddiasına göre Sercan Yaşar, ifadesinde asıl faaliyetinin uyuşturucu temini olduğunu kabul etti ve bu süreci gizlemek amacıyla medya ve reklam şirketi kurduğunu öne sürdü. Fenomen ismin Telegram ve WhatsApp yazışmalarının deşifre edilmesinin ardından güvenlik güçlerinin harekete geçtiği belirtildi.

OPERASYONLARIN SEYRİ DEĞİŞTİ İDDİASI

Küçük’ün açıklamalarına göre, bu itirafların ardından önce bazı televizyon spikerleri gözaltına alındı, devam eden süreçte ise Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alınarak tutuklanmasına uzanan operasyon zinciri başladı.

Sercan Yaşar’la ilgili iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, resmi makamlarca henüz tüm detaylara ilişkin kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtiliyor.

SERCAN YAŞAR KİMDİR?

Sercan Yaşar uzun yıllardır eğlence sektöründe düzenlediği organizasyonlarla tanınıyor. Büyük markaların lansman projelerinde görev alması ve ünlü isimlerle sık sık aynı karelerde yer almasıyla dikkat çeken Yaşar, eğlence sektöründe geniş bir çevre edindi.

1993 doğumlu olan Sercan Yaşar Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde dünyaya geldi.

Kaynak: TGRT Haber

