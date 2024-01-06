Cansu Canan Özgen, canlı yayında ölümden döndü: Hayatını Can Özçelik kurtardı!

TV100 ekranlarında yayımlanan Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade programında korkutan anlar yaşandı. Soluk borusuna kuruyemiş kaçan Özgen'e heimlich manevrasını Oda TV Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik yaptı.

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Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100.com yazarları Hacı Yakışıklı ve Fuat Uğur, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Oda TV Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade programına konuk oldu.

"SOLUK BORUMA KURUYEMİŞ KAÇTI"

Yayın sırasında soluk borusuna kuruyemiş kaçan Cansu Canan Özgen izleyenleri korkuttu. Özgen yaptığı açıklamada "Soluk boruma kuruyemiş kaçtı, Can Özçelik'e çok teşekkür ediyorum, çok doğru zamanda müdahale etti. Heimlich manevrası hayat kurtarıyor, bunu da bir kez daha görmüş olduk. " ifadelerine yer verdi.

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