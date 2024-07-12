Canlı Yayında Dehşet! Yanlışlıkla Kendisini Başından Vurdu
Sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayında dehşet dolu anlar yaşandı. Bir kişi, yayın yaptığı esnada tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vurdu.
Ankara’da Çankaya’nın Birlik Mahallesi’nde sabah 05.00 sıralarında meydana gelen olay kan dondurdu.
Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan 45 yaşındaki K.Y., elinde tabancayı şakağına dayadı. Yanlışlıkla tetiği çeken K.Y., silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan K.Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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