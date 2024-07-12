e-Devlet ve Banka Şifrelerine Dikkat! Tam 10 Milyar Parola Etrafa Saçıldı... Sizin De Çalınmış Olabilir

DarkWeb’de 10 milyar parolanın çalınması sonrası uzmanlardan art arda uyarılar geldi. e-Devlet ve banka hesapları için uyaran uzmanlar, şifrelerin hemen değiştirilmesi gerektiğini söylüyor.

e-Devlet ve Banka Şifrelerine Dikkat! Tam 10 Milyar Parola Etrafa Saçıldı... Sizin De Çalınmış Olabilir

Dünyanın en bilinen hacker sitesi DarWeb'de 10 milyar parolanın yer aldığı bir veri seti yayımlanmıştı. Uzmanlar ise, ‘E-Devlet ve bankalar dahil tüm şifrelerinizi hemen değiştirin’ uyarısı yapıyor.

'ŞİFRELERİN HER YERDE KULLANILMAMASI GEREKLİ'

Milliyet'in haberine göre, Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki veri sızıntısı doğrudan parola listesi dediğimiz, parolaları kırmak için kullanılan ‘wordlist’lerin yayınlanmasıdır. Kelimelerin, sayıların içinde bulunduğu herkesin kullanabileceği parolaların bulunduğu bir karakter listesidir. Lise içinde herkesin parolasının olması muhtemel. Örneğin siz bir oyun sitesinde parola kullanmışsınızdır, bu oyun sitesi hacklendikten sonra ifşa ediliyor.

Çok büyük kuruluşlar geçtiğimiz dönemlerde hacklendi. Bu deepweb gibi yerlerde paylaşıldı. Hackerlar da bu veri tabanlarını toplayarak çok büyük bir parola bilgisi olsun diye bu tür wordlistlerden yararlanıyorlar. Hacklenen veri tabanlarında bu tür verilerin, şifrelerin her yerde kullanılmaması gerekli. Örneğin siber güvenlik şirketleri bu tarz ifşa olan parolaları bazı kurumlara da bildiriyor.

İfşa olan parolaları kullanıcılar farklı yerlerde kullanmaya devam ettiğinde ciddi sorunlar çıkabiliyor. Bu tür ihlallerle karşılaşmamak adına yapılacak en büyük önlemler çift doğrulama seçeneğinin aktif edilmesidir. Parola verinizi hackerlar elde etse dahi sizin cep telefonunuzu, e mail adresinizi ele geçiremezlerse hesabınıza doğrudan erişim sağlayamıyorlar.

'3 VEYA 6 AYDA BİR DEĞİŞTİRİLMELİ'

Kurumlarda ve farklı yerlerde çift doğrulama seçeneği desteklenmeyen uygulamalar olabilir. Buralarda da aynı parolaların kullanılması tehlikelidir. Her yerde aynı parolalar kullanılmamalıdır.

Siz halihazırda çok kritik, önem verdiğiniz bir uygulamada güçlü şifre kullanıyorsanız bu size özel bir şifre ise mesela e-Devlet'i düşünün, buradaki parolanızı sık sık değiştirmeniz unutmaya yol açacağından kişiler bu parolaları farklı yerlere yazabiliyorlar. Unutulmayacak güvenli bir parolayı olabildiğince muhafaza etmeliler. Basit olan parolaları ise kullanıcılar düzenli olarak değiştirmelidir. Burada periyot olarak 3-6 ay diyebiliriz. Bankalar 3 veya 6 ayda bir değiştirilmesini öneriyor."

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