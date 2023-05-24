Netflix, şifre paylaşımlarını ücretlendirmeye başladı!

Dünyaca ünlü dizi film platformu Netflix, parola paylaşımına yönelik uzun süredir bahsi geçen sıkı önlemlerine başladı. Buna göre artık ABD'deki kullanıcılar ayda 8 dolar karşılığında hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşabilecekler.

Netflix, şifre paylaşımlarını ücretlendirmeye başladı! - Resim: 1

Bir süredir kullanıcıların şifre paylaşımı yaparak hesabı çok sayıda kişinin kullanmasına karşı güvenlik önlemi alacağı söylenen Netflix, harekete geçti.

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Netflix, şifre paylaşımlarını ücretlendirmeye başladı! - Resim: 2

ABD VE İNGİLTERE'DE BAŞLIYOR

Şirket, ABD'li müşterileri için oluşturduğu yeni ücretler tarifesini açıkladı. Buna göre, Netflix, kullanıcıların ayda ek 8 dolar karşılığında hesap bilgilerini paylaşabileceğini duyurdu.

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Netflix, şifre paylaşımlarını ücretlendirmeye başladı! - Resim: 3

İngiltere'de ise bu ücret 5 sterlin olarak belirlendi. Bu seçenekleri yalnızca standart ve premium planını kullanan müşteriler tarafından kullanılabileceği belirtildi.

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Netflix, şifre paylaşımlarını ücretlendirmeye başladı! - Resim: 4

100 MİLYON HANE ÖDEME YAPMADAN KULLANIYOR

Şirket, ABD ve Kanada'daki 30 milyon kullanıcı dahil olmak üzere, dünya çapında toplamda 100 milyon hanenin ödeme yapmadıkları halde bir Netflix hesabı kullandıklarını açıkladı. 

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