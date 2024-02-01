Canlarını kaybeden Hatay'ın doğası da hedefte: Yandaş vakıf parka kepçelerle girdi, asırlık ağaçları kesti

Hatay’da dün sabah Türk Tasarım Vakfı, Antakya Atatürk Parkı’na kepçelerle girdi ve asırlık ağaçları katletti. Vakfa konteyner ofis yapılması için parkta “ördekli havuz” olarak da bilinen alan içindeki onlarca ağaç kepçelerle parçalandı.

REZERV ALAN İLAN EDİLMİŞTİ

Rezerv alan ilan edilen bölgede yer alan Atatürk parkı içindeki Ördekli havuz alanı Rezerv alan konusunda çalışmalar yapabilmesi için Türk Tasarım Vakfı’na tahsis edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) yetkilileri söz konusu alan içinde ofis konulmasına izin verdiklerini ancak ağaç kesilmemesi yönünde talimat verdiklerini söyledi. Buna rağmen uygulama sırasında kepçeler bölgeye girdi ve yaklaşık 25 ağaç parçalanarak kesildi. Olay yerine gelen Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Nilgün Karasu da yıkımı durdurmaya çalıştı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu sabah ise Antakya Atatürk Parkı içinde “Ördekli Havuz” olarak bilinen alanda Türkiye Tasarım Vakfı tarafından konteyner koyma bahanesiyle katledilen ağaçların yerine aynı büyüklükte aynı yaşta yeni ağaçlar ekildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanı Murat Bayram ve saha sorumlusu Ahmet Akseven park içinde bir yaprağın bile zarar görmesine izin vermeyeceklerini en kısa sürede zarar gören alanda peyzaj ve çevre düzenlemesi yapacaklarını ifade etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “Antakya Atatürk Parkı’nda, Belediyemizin kesinlikle bilgisi ve izni dışında yerinden sökülen ağaçlar, ekiplerimiz tarafından tekrar yerine dikilmiştir. Hatay’daki yeşil alanları son 5 yılda 5 katına çıkararak bu konuda büyük başarıya imza atan Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairemiz, ilgililere cezai işlem uygulamış ve soruşturma başlatmıştır. HBB olarak ilimizdeki tek bir yapraktan bile vazgeçmeyiz” ifadelerine yer verildi.

YANDAŞLARIN VAKFI: TÜRKİYE TASARIM VAKFI

6 Şubat depremlerinde en fazla yıkımın yaşandığı Hatay’ın inşa süreci için Türkiye Tasarım Vakfı’yla protokol imzalanmıştı. Kentlerin teslim edildiği vakfın başkanı ise Kalyon Holding’in sahibi Orhan Cemal Koyuncu’nun oğlu Mehmet Kalyoncu.

Kalyoncu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun oğlu Mehmet Kalyoncu'nun 2014 yılında gerçekleşen düğününde nikah şahitliğini de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yapmıştı.

Türkiye Tasarım Vakfı’nın yönetiminde iktidara yakınlığıyla bilinen pek çok isim yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Mart 2023’te vergiden de muaf tuttuğu vakfın Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı TÜRGEV’in de yönetiminde yer alan Fehmi Bilge üstleniyor.

‘Beşli Çete’den Kalyon Holding’in sahibi Orhan Cemal Kalyoncu’nun oğlu Mehmet Kalyoncu da vakfın Yönetim Kurulu Başkanı. Kalyoncu, aynı zamanda Kalyon Holding’in de yönetim kurulu üyesi. Ayrıca Yeni Şafak’ın yazarı Ali Saydam da vakfın danışma kurulu üyesi.

VAKFIN MERKEZİ İBB’YE AİT KUZGUNCUK İSKELESİ

Türkiye Tasarım Vakfı’nın merkezi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Kuzguncuk İskelesi. İBB’nin ilçe belediyelerden sorumlusu Tonguç Çoban, tarihi Kuzguncuk İskelesi’nin AKP döneminde Şehir Hatları’na kiraya verildiğini, Şehir Hatları’nın da iskeleyi Türkiye Tasarım Vakfı’na aylık 2 bin 200 liraya kiraladığını belirtmişti.

İntifa Sözleşmesi'ne göre Büyükşehir'in değişik iskeleleri şehir hatlarına verirken buranın deniz ulaşımına uygun olarak kullanılacağı şartıyla verdiğini kaydeden Çoban, buranın amacı dışında kullanıldığı için 2020'de Şehir Hatları tarafından kiracılık ilişkisinin ihtarname ile 2020 yılında feshedildiğini ifade etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem