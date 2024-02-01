Gazeteci Çiğdem Toker hakkında soruşturma başlatıldı: Gerekçe seçim yorumu

Gazeteci Çiğdem Toker, 28 Mayıs'ta seçim üzerine yaptığı bir yorum nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kendisi hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

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Gazeteci Çiğdem Toker hakkında soruşturma başlatıldı: Gerekçe seçim yorumu

Gazeteci Çiğdem Toker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kendisi hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Toker, soruşturmaya gerekçe olarak 28 Mayıs’ta FOX TV’de yayınlanan seçim programında yaptığı bir yorumun gösterildiğini belirtti.

Toker, konuya ilişkin "Fox tv'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur sonuçlarının açıklandığı 28 Mayıs akşamı, canlı yayımlanan seçim programındaki yorumum üzerine yapılmış bir ihbar" ifadelerini yazdı.

"Sözcü yazarı Çiğdem Toker Sandıktan sonuca karşı muhalefet seçmenini sokaklara davet ediyor" denilerek sosyal medya platformu X’te yapılan bir yorumun ihbar edildiğini söyleyen Toker, suçlamaya ilişkin şunları söyledi:

"O programda Cumhurbaşkanlığı seçimi temel alınarak Türkiye'deki seçimler ve demokrasi hakkında konular tartışıldı. Anayasa tarafından güvence altına alınmış hakların kullanılmasının, suç işlemeye tahrik olarak çarpıtılarak şikayete konu edilmesi, cezalandırılmam için yeterli olamaz."

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