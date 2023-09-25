Dikmeceliler, zeytinlikleri ile ilgili kamulaştırma kararına karşı dava açtı

Hatay Dikmece Köyü’nde yaşayan yurttaşlar; tarım arazileri ve zeytinliklerinin üzerindeki acele kamulaştırma ve el koyma kararlarının durdurulması talebiyle dava açtı.

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Dikmeceliler, zeytinlikleri ile ilgili kamulaştırma kararına karşı dava açtı

Deprem bölgesinde yeni konut yapımı için tarım arazileri ve zeytinlikleri imara açılan Dikmeceliler, acele kamulaştırma ve el koyma işlemlerine karşı Cumhurbaşkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na dava açtı.

Köylüler, dava dilekçelerini sunmalarının ardından Hatay Adliyesi önünde açıklama yaptı. basın açıklaması yapan köylülere Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Hatay Barosu Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın, yurttaşlara destek verdi.

Dikmeceli çiftçi Ali Doğan, "Benim çiftçilikten başka mesleğim yoktur. Bu yaşımdan sonra yapacağım bir işim yok. Bizim atalarımızdan kalma arazilerimiz, zeytinlerimiz yok ediliyor. Köylülere sormadan kendi kafalarına göre coplayarak, su sıkarak, gaz sıkarak bizi kendi topraklarımızdan kovdular" dedi.

Dikmeceli Hasan Özgün ise, "59 gündür haykırıyoruz bir kez daha söylüyoruz. Eğer bu istimlaklar gerçekleşirse sadece Dikmece'de yüzbinlerce asırlık zeytin ağaçları katledilecek. Dikmece köyü boşaltılacak. Biz bunun bozulmasını istemiyor. Şirketlere rant için köylerimizin, zeytinliklerimizin yaşam alanlarımızın peşkeş çekilmesini istemiyoruz. Onların hesaplarına göre bütün zeytinlikler dümdüz edilecekti. Bu direniş sayesinde henüz bir zeytin ağacını bile kesemeyecekler. Biz kazanacağız" diye konuştu.

Hatay Barosu Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın ise, "Rezerv alan için acele kamulaştırma kararlar elbette alınacaktır ancak doğa yaşamını ekolojik yaşamı hedef alan zeytinlikleri sulak alanları ve tarım alanlarını yok eden uygulamalardan bir an önce vazgeçilmesi, bu yönde uygun kararlar alınması cumhurbaşkanlığı kararıyla acele kamulaştırma ve rezerv alanı olarak belirlenen başta Dikmece olmak üzere kamulaştırılmalardan dönülmesi talebimizdir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Deprem bölgesinde yeni konut yapımı için orman alanları ile zeytinliklerin imara açılmasını öngören düzenlemenin 14 Temmuz’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından deprem bölgesi Hatay’da tarım arazilerine konut yapımı için adımlar atılmaya başlanmıştı.

TOKİ’nin kalıcı konut yapması için Hatay’ın Antakya ilçesinin Dikmece köyü arazisinin bir bölümü için kamulaştırma kararı alınmış, Jandarma eşliğinde iş makinaları ile köylülerin tarım arazilerine girilmişti.

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