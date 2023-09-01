Hazine arazisini bırakıp köylülerin geçim kaynağına göz diktiler: “Biz de depremzedeyiz ama devlet kendi topraklarımıza el koyuyor”

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Dikmece Köyü’nde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) zeytinlik alanlara ve tarım arazilerine kalıcı konut yapmasına karşı direnen köylülerin mücadelesi bir ayı aşkın süredir devam ediyor.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra acele kamulaştırma kapsamına alınan Dikmece Köyü’ndeki TOKİ’nin kalıcı konut projesinin ihalesini alan Sarıdağlar İnşaat, köydeki istimlakına devam ediyor. Dikmeceliler konut projesinin devlet arazilerine yapılmasını ve iş makinelerinin kendi topraklarından çıkmasını talep ediyor.

JANDARMADAN KÖYLÜLERE BİBER GAZI VE COP

Jandarma, zeytinlik ile tarım arazilerinin kamulaştırılmasına tepki gösteren köylülere biber gazı, TOMA ve coplarla sert bir şekilde müdahale etmiş, biber gazı ve tazyikli suyla müdahalesi sonrası bazı köylüler fenalaşmış, bazıları ise baygınlık geçirmişti.

Gerçek Gündem’e konuşan Dikmeceli Server Büyükkeleş, “Dikmece elimizden giderse Serinyol, Güzelburç, Samandağ ve Harbiye de gider. Direnişimizi gençlerle, çocuklarla ve tüm mahalleyle birlikte gerçekleştiriyoruz. Geçen gün şirketten tarlaya gelen kişileri 3 kadın arkadaşımız geri gönderdi. Başka bir tarlada da kadın arkadaşlarımız ölçüm yapanları geri gönderdi” diyerek seslerini hem ulusal hem de uluslararası basında daha da yükselteceklerini söyledi.

KÖYÜN YÜZDE 90’I TARIM ARAZİLERİYLE GEÇİNİYOR

Dikmeceliler konutların kendi tarım arazilerine değil kamulaştırılacak alanlara yani hazine arazilerine yapılması gerektiğini ifade ediyor. Hazine arazilerinin zemininin daha sağlam olduğunu belirten Dikmeceliler, kendilerinin de depremzede olduğunu ve geçimlerini tarım arazilerinden sağladıklarını söylüyor.

“DAĞ TARAFLARINDAKİ KAMULAŞTIRILACAK ALANLARA KARŞI DEĞİLİZ ÇÜNKÜ ORASI HAZİNE ARAZİSİ VE ZEMİNİ DAHA SAĞLAM”

Dikmeceli Çiğdem Olğar da, konutların, tarım arazileri yerine zemin etütlerin de sağlam olduğu ortaya çıkan dağ eteklerinde yapılması gerektiğini söylüyor. Gerçek Gündem’e konuşan Olğar, “Köyümüzde dağ taraflarında kamulaştırılacak alanlar vardı. Biz onlara hiçbir şekilde karşı çıkmadık çünkü hem orası hazine arazisi hem de zemin olarak daha sağlam. Eğer konutlar tarım arazilerine inşa edilirse Hatay’da devlet hastanesi ve havaalanında olduğu gibi hem su baskınları hem de depremlerde yine yıkımlar yaşanabilir” dedi. Köyün yüzde 90’ının tarım arazileriyle geçindiğini söyleyen Olğar, “İnsanların geçim kaynağı olan topraklar ve zeytinlikler alınmamalı. Bu haksız kamulaştırmaya dur demek istiyoruz” diye konuştu.

KONUT PROJELERİNİN İHALESİNİ ALAN SARIDAĞLAR ŞİRKETİ’NİN PROJELERİNDE ÇÖKMELER YAŞANMIŞTI

Dikmece Köyü’nde zeytinlik alanlara ve tarım arazilerine yapılması planlanan konut projelerinin ihalesini 1 milyar 649 milyon TL’ye alan Sarıdağlar Şirketi, 2011’den beri 17 kamu ihalesi aldı. Şirketin daha önce Erzurum’da yaptığı kayak pistlerinin iki defa çöktüğü iddiaları gündeme gelmişti. Sarıdağlar Şirketi’nin Trabzon’da yaptığı 40 bin kişilik stadyumda da çatlamalar ve kırıklar tespit edilmişti.

“TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA DOĞA KATLİAMI VAR, ŞİMDİ DE SIRA BİZİM KÖYE GELDİ”

Topraklarının şirketlere peşkeş çekildiğini ifade eden Meryem Kutlu, ne olursa olsun bu doğa katliamına izin vermeyeceklerini söyledi. Kutlu, “Türkiye’nin dört bir yanında doğa katliamı var. Son olarak bizim köye geldiler. Geçim kaynaklarımızı, evimizi, ağaçlarımızı, topraklarımızı ve zeytinlerimizi onlara vermeyeceğiz. Buna müsaade etmeyeceğiz” dedi.

“BİZ DE DEPREMZEDEYİZ, BİZİM DE EVE İHTİYACIMIZ VAR AMA DEVLET KENDİ TOPRAKLARIMIZA EL KOYUYOR”

Son bir aydır sürekli jandarma ve polislerle karşı karşıya geldiklerini ifade eden Kutlu, kendisinin de tüm Dikmece halkı gibi depremzede olduğunu söyledi:

“Biz de depremzedeyiz, bizim de eve ihtiyacımız var. Acil kamulaştırma adı altında topraklarımıza el konuluyor. Biz bu TOKİ’lerin hazine arazisine yapılmasını talep ediyoruz. Aslında devletin gelip bize bunu söylemesi gerekirken biz devlete yer gösteriyoruz. Daha depremden başımızı kaldıramamışken şu anda toprağımızı, evimizi, ağacımızı, köyümüzü ve hayvanlarımızı korumaya çalışıyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem