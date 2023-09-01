Diyanet İdlib'deki tartışmalı grupla anlaşma yaptı: "Bazı radikal İslamcı kişiler bir Kaymakam’ın tavassutu ile Türk vatandaşı bile yapılmış"

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi internet sitesinde yayımladığı yazısında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı anlaşmayı değerlendirdi.

Altaylı, Diyanet’in Suriye İdlib’de bulunan Suriye İslam Meclisi ile protokol yaptığını, söz konusu oluşumun içerisinde 40’tan fazla terör bağlantılı grubun olduğunu kaydetti.

RADİKAL İSLAMCI TERÖRİSTLE FOTOĞRAFI ÇIKAN GAZETECİ

Gazeteci Altaylı, yazısının “DİB’in karanlık anlaşması” başlıklı bölümünde, şunları kaydetti:

“Geçenlerde Yeni Şafak’tan İbrahim Karagül Zafer Partisi’ne terör örgütü diye yazınca, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İbrahim Karagül’ün aranan bir terörist ile birlikte poz verdiği bir fotoğrafı yayınladı.

Öyle Batı’da falan değil, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır’da aranan bir radikal İslamcı teröristle.

Ben de bunun üzerine dedim ki, ‘Bu fotoğraflar beni şaşırtmaz. Türkiye’deki siyasal İslamcılar bu kişileri terörist değil, biraz yoldan çıkmış yaramaz çocukları olarak görüyor. Böyle fotoğraflar hep oldu, hep olacaktır. Siyasal İslamcılar IŞİD’e bile bu gözle baktılar’ dedim ve geçmişteki bir fotoğrafı da hatırlattım.

Daha benim sözlerin yankısı bitmeden, Türkiye Cumhuriyeti’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı bir anlaşma ortaya çıktı.”

“BU MECLİS’İN ÜYELERİNDEN BAZI RADİKAL İSLAMCI KİŞİLER, TÜRKİYE’DE BİR KAYMAKAM’IN TAVASSUTU İLE TÜRK VATANDAŞI BİLE YAPILMIŞ”

Altaylı, Diyanet’in anlaşmasının detaylarını ise şöyle anlattı:

“Başkanlığın Suriye’nin kuzeyinde, terör örgütlerinin kontrolündeki İdlib’de kurulu, yasa dışı Suriye İslam Meclisi ile bir protokol yaptığı ortaya çıktı. İçinde 40’tan fazla kimi terör bağlantılı radikal İslamcı grup barındıran bu sözde İslam meclisi ile bizim Diyanet pek çok ortak etkinlik düzenlemiş, çocukların katıldığı programlar yapmış, üst kademe ziyaretler gerçekleştirilmiş. Ve bu Meclis’in üyelerinden bazı radikal İslamcı kişiler, Türkiye’de bir Kaymakam’ın tavassutu ile Türk vatandaşı bile yapılmış.

Acaba böyle olaylar, her ne demekse, 1. Dünya ülkelerinde de oluyor mu!”