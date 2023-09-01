Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı: Ankara’da da İstanbul’da da dominant olan parti CHP’dir

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteci Murat Sabuncu, Kılıçdaroğlu'nun sorulara verdiği yanıtları köşesine taşıdı.

Yerel seçimlerle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Bizim kendi içimizde parti olarak kendi stratejimizi belirlememiz gerekiyor. Kendi adaylarımızı belirlememiz gerekiyor. Yani önce biz neleri yapacağız onu belirlemek gerekiyor. Daha sonra belki diğer partilere döneriz. Bu çerçevede ittifak olacak mı olmayacak mı o zamanı yeri gelince oturulur konuşulur." dedi.

Kılıçdaroğlu, eski ittifak ortaklarına da kapıyı kapatmayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Biz İYİ Parti veya Saadet Partisi veya Demokrat Parti veya Gelecek veya Deva Partisi'yle kavga etmiş değiliz. İlişkileri tümüyle koparmış da değiliz. Pekala genel başkan yardımcıları da, milletvekilleri de, grup başkan vekilleri de konuşuyorlar. Medyada görüşler ifade ediliyor ama bu görüşlerin hiçbirisi kesin hayır bu mutlaka olmaz diye bir şey yok. Eleştiriler var, onu da saygıyla karşılıyoruz. Yani bize yönelik de eleştiri var. Medyanın ittifaka yönelik yaptığı eleştiriler var, bunları da saygıyla karşılıyoruz, yani söyleyeceğimiz başka bir şey yok."

Altılı Masa'yla ilgili soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Doğrusunu isterseniz ben öyle muhalefeti çok paramparça görmüyorum. Şimdi siz gazeteciler soru soruyorsunuz, doğal olarak onlar yanıt veriyorlar. Yani niye ayrı ayrı girdiniz veya neden 39 milletvekili verildi, soru soruyorsunuz. Onlar da gayet samimi bir şekilde cevap veriyorlar. Biz girmeseydik CHP tek başına girecekti. Fakat bu öyle bir algı yaratılıyor ki sanki biz sabah, öğle, akşam birbirimizle kavga ediyoruz. Yok öyle bir şey aslında, yani pekala telefon ediyoruz birbirimize, pekala birbirimizle konuşuyoruz, pekala onların eleştirileri varsa büyük bir dikkatle okuyoruz; biz de bakıyoruz yani. Medya biz kanlı bıçaklıymışız, oturduk birbirimizi boğazlayacağız gibi veriyor. Aslında öyle bir şey yok. Yani biz pekala üç gün sonra da beş gün sonra da bir ay sonra da bir araya gelebiliriz. Oturup konuşabiliriz uygar insanlar gibi. Bizim siyaset dünyasında çok önemli bir şey yaptığımıza inanıyorum ben. Yani altı siyasi partinin ortak mutabakat metni hazırlaması, Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından bir anayasa metni hazırlaması ve bunun altına imza atması... Allah aşkına kimin yapacağı bir şeydir bu? Biz bunu yaptık bu ülkede, bunun altında hepimizin imzası var ve hiçbirimiz 'imzamı geri çektim' demiyoruz. Hala aynı yerdeyiz, yani bu sıradan bir olay değil." diye konuştu.

Akşener'in "İttifak bitti" sözleri hatırlatılan CHP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İttifak zaten bitti. Şimdi bakın, ittifak yok ki zaten, ittifak seçim döneminde olur. Şimdi her birimiz ayrı partiyiz, şimdi ittifak yok ki. İYİ Parti; onlar da bizim gibi yerel seçimlere hazırlanıyor. Diğer partiler de yerel seçimlere hazırlanıyor. Yani biz hep beraber gelip, "Arkadaşlar biz yerel seçimlere nasıl hazırlanalım diye konuşmak" öyle bir şey yok.



Dolayısıyla yaptığımız çok değerli bir şey tartışma aramızda elbette tartışma olacak, onlar ayrı parti biz ayrı partiyiz dolayısıyla tartışma da olabilir, farklı adaylar da olabilir, farklı adaylar çıkarabiliriz. Dayanışma içinde olabiliriz. Belli yerlerde karşıt olabiliriz biz geçen seçimlerde de biz Uşak'ta biz de belediye başkanı adayı çıkardık onlar da çıkardılar. Yanlış hatırlamıyorsam Niğde'de biz de çıkardık onlar da çıkardılar. Yani bazı yerlerde beraber olduk bazı yerlerde ayrı ayrı olduk. Bunların hepsi oldu yani."

Yerel seçimlerde başarılı belediye başkanlarının yeniden aday gösterileceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Kendileriyle zaman zaman yüz yüze görüşüyoruz veya telefonla görüşüyoruz. Başarılı olan belediye başkanlarını tekrar aday göstereceğimizi zaten defalarca ifade ettik. Yani yeni söylenen bir şey değil. Dolayısıyla arkadaşlar da kendilerini başarılı görüyorlar, doğru. Yani biz toplumun nabzını tuttuğumuzda da belediye başkanlarımızın başarılı olduğu görülüyor. Dolayısıyla tabii bunun son kararı bende değil, MYK da değil. Kararı Parti Meclisi verecek ama benim genel başkan olarak görüşüm, başarılı belediye başkanlarının görevlerini sürdürmeleri. Hele özellikle Ankara, İstanbul, Mersin, Adana gibi Antalya gibi bizim yeni aldığımız ve birinci dönemlerinde güzel çalışmalar yapılan belediye başkanlarını ikinci dönemlerinde daha başarılı olacaklarını, devir aldıkları sorunları kalıcı çözmek için çalışacaklarını biliyorum.

"İmamoğlu CHP’nin, Yavaş İYİ Parti’nin adayı olsun formülleri de konuşuluyor ne dersiniz? İYİ Parti’yle böyle bir işbirliği yapabileceğiniz konuşuldu mu?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

"CHP’li belediye başkanlarının olduğu yerde CHP’li belediye başkanları vardır, devam eder. Bunun ortası olmaz. Her halükarda Ankara’da da İstanbul’da da dominant olan parti CHP’dir. Öyle kabul etmek lazım."

CHP lideri, Kurultay'la ilgili ise şu değerlendirmeleri yaptı:

"Şimdi Kurultay'da göreceksiniz, demokratikleşmenin ne olduğunu herkes görecek, tanık olacak buna. Gerçekten partide herkes tanık olacak. CHP'nin şöyle bir özelliği var. Türkiye'deki büyük değişimlerin altında CHP'nin imzası vardır. Partilerin demokratikleşmesi konusunda da kendi içimizde, bütün partiler için söyleyemiyorum, kendi içimizde demokratikleşmesi konusunda da çok önemli gelişmelere imza atacağız. Hepiniz tanık olacaksınız."

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