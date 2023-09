Belediye seçimlerinde ittifakın önemi: CHP'ye seslendi, 'devam ettirin, kazanamazsınız' dedi

Siyaset bilimci Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından dağılan Millet İttifakı’nın yola devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuşan Çarkoğlu, Mart 2024’te yapılacak belediye seçimlerinde, CHP’nin elinde bulundurduğu belediyeleri kaybetmemesi için ittifak ile yola devam etmesinin önemli olacağını söyledi.

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi Çarkoğlu, “Yüzde 10, yüzde 8 oyu olan bir partiye, kim niye oy versin İstanbul'da? Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi belediye başkanlığında da ittifak devam etmelidir” dedi.

Çarkoğlu ile yapılan söyleşinin öne çıkan kısımları şöyle:

- Sayın Çarkoğlu, genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra toplumda kafa karışıklığı yaratan birçok siyasi gelişme yaşandı. Partilerin seçim sonrası davranışlarını nasıl görüyorsunuz?

Seçimi kazanmış olan iktidar ittifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok kritik bir seçimi kazanmış olduklarına şüphe yok. Kazanan tarafa dair bugün bir şey söylemek için ya çok erken ya da söylenecekler kampanya devam ederken söylenmeliydi. Ancak muhalefetin önce kendine sağlam bir eleştiriyi yapması lazım. Benim kanaatim, kazanılabilecek olan bir seçimi kaybettiler, bunun da farkındalar aslında, fakat neden kaybettiklerini tam teşhis edemiyorlar.



Kaybetmelerinin birinci nedeni; halkın beklentilerini karşılayacak bir söylemle onlara hitap edememiş olmaları. Bunun girişiminde bulundular, Altılı Masa biliyorsunuz yüzlerce taahhütten oluşan kalın bir kitap bastırdı, fakat onu takip etmediler. Kampanyanın son 2 ayı içerisinde hemen hemen hiç duymadık biz bunu. Bence kampanyanın yönetiminde baştan sona son derece büyük bir tutarsızlık vardı. Örneğin; İstanbul'da CHP'nin yaptığı, ekonomi programlarını açıkladıkları toplantı bir heyecan yaratmıştı. Oraya gelen son derece önemli iktisatçıların açıkladığı çok önemli prensipler vardı, kampanyaya o prensipler üzerinde devam edilebilirdi ama siyasetçilerin bu profesörlerin anlattığını sokaktaki insanın anlayacağı şekilde çevirmeleri lazım, bunu çeviremediler, çevirememenin ötesinde böyle bir gayret içine dahi girmediler, çünkü gündem tamamen saptı.



Bu gündem sapmasındaki ana sorumlu deprem tabii ki, Türkiye'nin gündemi birdenbire tamamen değişti ama depreme gelirken de hazırlıklı olmalarını beklerdik. Şu anda deprem Türkiye'nin en önemli sorunu olarak dillendirilirken o zaman iktidarın da, muhalefetin de bu konuda en ufak bir hazırlığı yoktu. Dolayısıyla, bunda iktidarı suçlamak çok kolay ama aynı zamanda muhalefeti de suçlayabilirsiniz, muhalefet daha mı hazırlıklıydı depreme? Dolayısıyla, gündemde önemli olan konularda aslında hakikaten hazırlıksız olduklarını düşünüyorum muhalefetin.



Seçim sonrasında da Ekrem Bey'in çıkışında da biliyorsunuz web sitesiyle halktan öneriler alınması söz konusu oldu, bunun halktan gelecek önerilerle yapılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Sizin kendi gündeminizde ne yapacağınızın çok net kafanızda olması lazım. Halk size bunu söyleyecek diye beklemek çok gerçekçi değil. Muhalefette, siyaset yaparken aslında en önemli kilit konuların neler olduğuna dair bir kararlılık ve doğru teşhis açıkçası yok.

- İktidar kanallarına baktığınızda “Hatay'ı da alabiliriz, Adana'yı da alabiliriz” söylemleri duyuluyor.

Alabilmeleri için ne lazım, 10 tane partinin çıkıp her birinin üçer beşer oy alıp birinin de yüzde 20 oy alarak belediye başkanını seçtirmesi lazım. Yani ittifakın esas mantığı cumhurbaşkanlığında olduğu gibi belediye başkanlığında da ittifak ile devam etmektir. Çünkü şu an itibarıyla tek başına herhangi bir partinin büyükşehirleri alması mümkün görünmüyor. Bir iki ufak ilçede bazı partilerin adayları kuvvetli ise onlarla belki kazanabilirler ama büyükşehirleri Altılı Masa ittifakını oluşturan partilerin herhangi birinin silip süpürüp götürmesi kolay değil.



Bunu söylerken muhafazakar konuşuyorum, bence imkansız. Geçen sefer de imkansızdı ama örtülü de olsa kampanyasını bir ittifak içerisinde yürüttüğü için Ekrem Bey başarılı oldu, tek partinin adayı olarak çıksaydı seçimi kazanabilir miydi İstanbul'da? Zaten böyle olduğu için her şey İstanbul'la başladı, İstanbul'da bunun işlediği net bir şekilde ortaya çıktığı için Altılı Masa'nın da işleyebileceği düşüncesi ortaya çıktı.



Bu seçimde ittifak işlemedi. Bu başarısızlığın nedenini ideolojik olarak birbirine hiç benzemeyen altı partinin birlikteliğinde bulanlar olabilir. Oysa tam tersine bu ittifakın ideolojik yelpazenin her yanından oyuncuların birlikteliğiyle kurulmuş olması önemli bir avantajdı. Hatırlayın, en başından itibaren gerek Saadet Partisi'ni gerek İyi Parti'yi her düzeyde ittifaktan koparma gayretleri gördük. Bu birlikteliğin rahatsız edici olduğu çok aşikardı.



Bu yeni duruş dışlayıcı değil kucaklayıcı, yeni bir milliyetçi ve muhafazakar içeriğe sahip olduğu gibi toplumsal gelişme ve adil bölüşüm, kadın ve çevre konularıyla sosyal demokrat hassasiyetleri de içinde barındıracaktı. Ben o kalın taahhütler kitabının içeriğini bunun temeli olarak görüyorum. Ekonomik alandaki yeni duruşu da İstanbul'daki ekonomistlerin katıldığı toplantıyla az da olsa görebilmiştik. Ama bu içeriğin geliştirilip halkla paylaşılması sekteye uğradı. Bunun da ana sebebi yeterince sağlam bir şekilde Masa'nın “ittifakın gereklerini” yerine getirmemeleridir benim kanaatim."

