Özdağ'dan kendisine ve partisine 'terör örgütü' benzetmesi yapaan iktidara yakın gazeteciye yanıt: 'Stalin ve Hitler'cik...'

Zafer Partisi lideri Özdağ, kendisine ve partisine yönelik 'terör örgütü' benzetmesi yapan iktidara yakın gazeteciyi 'Stalim ve Hitler'e benzetti.

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Özdağ'dan kendisine ve partisine 'terör örgütü' benzetmesi yapaan iktidara yakın gazeteciye yanıt: 'Stalin ve Hitler'cik...'

İktidara yakınlığı ile bilinen İbrahim Karagül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ve partisini işaret ederek ‘terör örgütü’ benzetmesinde bulunmuştu.

Karagül paylaşımında, "Ümit Özdağ sokak mafyası mı kurdu? Çeteler oluşturulmuş. Sokakta tipini beğenmedikleri herkese saldırıyorlar. Bir organize iş var. İşin siyasi yönü var, ırkçılık. İşin şiddet yönü var, sokak saldırıları. İşin örgütlenme yönü var, ülke genelinde çeteler oluşturulması. E ama bu unsurlar birleştiğinde iş, teknik anlamda 'terör' olarak tanımlanıyor. Organizasyon da 'terör örgütü' olarak... Çünkü terör tanımının bütün unsurları oluşuyor. İster ülke güvenliğini esas alın, ister hukuki tanımları, bu her ülkede böyledir. Bence Ümit Özdağ ve partisi için siyasi kamuflaj kaldırılıp yeni bir tanımlama yapılmalı. 'Terör örgütü' tanımı üzerinde ciddi ciddi düşünülmeli. Ve mesele bir 'iç güvenlik sorunu' olarak ele alınmalı. Bu iş siyasi parti meselesi olmaktan çoktan çıktı" diye yazmıştı.

Zafer Partisi lideri Özdağ’dan Karagül’e yanıt yine sosyal medya üzerinden geldi. Özdağ, Karagül ile mahkemede hesaplaşacaklarını belirterek Karagül’ü Hitler ve Stalin’e benzetti.

Özdağ paylaşımında şunları kaydetti:

"AK Parti propagandisti vatansatar-mili kimliksiz İbrahim Karagül, Zafer Partisi’nin Türk vatanının işgaline karşı tavizsiz direnişi, para karşılığında vatandaşlık satılmasına, sığınmacı ve kaçakların milyonlarcasının ülkemizi işgal etmesine karşı çıkışı karşısında Zafer Partisi’nin terörist örgüt ilan edilmesini istemiş. Aslında hepiminizi. Ruhunun derinliklerinde küçük Stalin ve Hitler’cikler yatıyor. Seninle mahkemede hesaplaşacağız. Vatanımızı ve ailemizi savunacağız."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Zafer Partisi Ümit Özdağ
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