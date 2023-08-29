MHP'li vekil Erdoğan'a başka, üreticiye başka konuştu: Fındık fiyatları için önce teşekkür etti, sonra 'erken satmayın' uyarısında bulundu

Geçtiğimiz günlerde fındığın alım fiyatının kilosu 84 TL, levant kalite fındığın kilosu ise 82.50 TL olarak açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden MHP’li Naci Şanlıtürk, fındığın fiyatının ileriki günlerde artabileceği iddiasında bulunarak üreticiye fındıklarını erken pazara sürmemelerini tavsiye etti.

Şanlıtürk, 7 Ağustos 2023’te yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü kabine toplantısı sonrasında Giresun kalite fındığın kilosu 84 TL, levant kalite fındığın kilosu ise 82.50 TL olarak açıklanmıştır.



Ayrıca bölgemiz için önem arz eden dönüm ücreti de 1.70 TL'den 2.70 TL'ye çıkarılmıştır. Allah hayırlı uğurlu etsin.



Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

'FİYAT ARTABİLİR' DEDİ, 'ÜRÜNLERİ PARA ERKEN SÜRMEYİN' ÖNERİSİNDE BULUNDU

Günümüze gelindiğinde ise, Şanlıtürk, Ordu Valisi Muammer Erol ile gittiği TMO'nun fındık alım deposunda açıklamalarda bulundu. Şanlıtürk, fındığın fiyatının artabileceğini söyleyerek ürünlerini piyasaya erken sürmemesini tavsiye etti. Şanlıtürk’ün bu açıklamalar üreticiyi adeta ‘stokçuluğa’ yönlendirmek olarak değerlendirildi.