Çankırı’da 105 gözaltı

Çankırı’da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 105 şahıs yakalandı.

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Çankırı’da 105 gözaltı

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 105 şahıs gözaltına alınırken, 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 51 gram esrar, 260 sentetik ecza hapı, 3 tüfek ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 141 araç trafikten men edilirken 507 araç sürücüsüne 1 milyon 295 bin 608 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

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