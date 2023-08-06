Çankırı’da anız yangını

Çankırı’da bir tarlada çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Çankırı’da anız yangını

Çankırı’nın merkez ilçesine bağlı Danabaşı köyünde anız yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre köy mevkiindeki bir tarlada anız yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm tarladaki saman balyalarını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında saman balyaları küle döndü.

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Orman yangınları
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