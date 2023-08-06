Veliefendi Hipdorumu çevresideki yangınlarla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İstanbul’da Veliefendi Hipodromu çevresindeki yangınları çıkardığı şüphesiyle gözaltına alınan S.D. tutuklandı.

Veliefendi Hipdorumu çevresideki yangınlarla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube müdürlüklerince Veliefendi Hipodrumu çevresindeki yangınlara yapılan incelemelerde; 6 aracın muhtelif düzeylerde hasar gördüğü, herhangi bir ölü, yaralı olmadığı, kamera çalışmalarında üzerinde beyaz T-shirt, mavi kot pantolon bulunan yaklaşık 35 yaşlarında bir erkek şüphelinin olduğu ortaya çıkmıştı.

Dün olay yeri yakınlarında bulunan Turan Güneş Bulvarı yanı sazlık alanda 5 ayrı noktada daha yangın kundaklama olayı meydana geldi. Adı geçen bölgede yapılan kamera çalışmalarında da yine aynı şüpheliye ait görüntülere rastlanılmıştı.

TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; eşkâl bilgileri ve yapılan araştırma sonucunda, şüphelinin S.D. isimli kişi olduğu belirlendi. Şüphelinin daha önce seyis olarak çalışmakta iken 1 yıl önce işten çıkarıldığı öğrenildi. Şüphelinin asayiş suçlarından kayıtları olduğu belirtildi. Şüpheli S.D.'nin saat 08.15 sıralarında olay yeri olan hipodrom yakınlarındaki Bakırköy Yeni Mahalle Çırpıcı Deresi Marmaray Köprü altında yakalanmıştı.

Şüpheli S.D., bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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