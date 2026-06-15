Çanakkale'deki Orman Yangını Söndürüldü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Çevre Yolu yakınlarındaki Erenler mevkisinde yer alan bozuk orman alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara unsurları olay yerine sevk edildi. Ezine Belediyesine bağlı itfaiye ekibi de destek için bölgeye gönderildi. Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: DHA

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