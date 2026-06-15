Ankara Yargısında Aykut Çelik Dönemi

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Türkiye'nin yargı koridorlarındaki en kritik koltuklardan biri olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı makamında bugün devir teslim heyecanı yaşandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Aykut Çelik için Ankara Adliyesinde karşılama töreni düzenlendi.

ADLİYEDE ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

Çelik, adliyede Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilleri tarafından karşılandı. Kendisine çiçek takdim edilen Çelik, adliye personeli ve meslektaşlarıyla selamlaştı. Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Murat İlhan, Başsavcı Çelik'e tebriklerini ileterek, günün anısına fotoğraf çektirdi.

Karşılamanın ardından makamına geçen Çelik, Ankara Adliyesi'ndeki yeni mesaisine resmen başladı.

Kaynak: AA