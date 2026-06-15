Bakan Çiftçi Yıl Başına Kadar Bütün Sokak Köpeklerini Toplatacağını Açıkladı

İçişleri Bakanı Çiftçi, yıl başına kadar tüm sokak köpeklerinin toplanarak barınaklara yerleştirileceğini açıkladı. 'Katliam yasası'na yönelik tepkiler henüz tazeyken atılacak bu adımın olası sonuçları ise endişelere neden oldu.

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Bakan Çiftçi Yıl Başına Kadar Bütün Sokak Köpeklerini Toplatacağını Açıkladı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) heyetiyle bir araya geldi.

'YIL BAŞINA KADAR HEPSİNİ TOPLATACAĞIM'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, GÜSODER yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelerek sahipsiz sokak hayvanları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi, yaptığı görüşmede sokaklardaki sahipsiz sokak hayvanların yüzde 89'unun toplandığını aktardı. Toplama oranın yakın zamanda yüzde 100'e ulaşacağının altını çizen Çiftçi, "Yıl başına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım" dedi.

'CHP'Lİ BELEDİYELER İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR'

Çiftçi, sokaklardaki sahipsiz sokak hayvanlar konusunda herhangi bir tavizlerinin olmadığını vurguladı. Ayrıca Çiftçi, bazı CHP'li büyükşehir ve il belediyelerinin yasayı uygulama ve köpekleri toplama konusunda işi yokuşa sürdüğünü ve umursamaz davrandığını kaydetti.

BARINAK KOŞULLARI VE KAPASİTELERİ ENDİŞEYE YOL AÇIYOR

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) ve Yaşamdan Yana Derneği'nin, Türkiye’deki belediye hayvan barınaklarının durumunu ele aldığı rapora göre ise, mevcut 1111 belediyeden yalnızca 273’ü barınak sahibi durumunda. Hayvan hakları savunucuları, barınak koşulları, kapasite yetersizliği ve hayvanların yaşam alanlarının daraltılması gibi konularda endişelerini dile getiriyor.

KISIRLAŞTIRMA VE SAHİPLENDİRME ÖNERİLERİ

Uzmanlar ise kalıcı çözüm için yalnızca toplama uygulamalarının yeterli olmayabileceğini, kısırlaştırma, sahiplendirme ve yerel yönetimlerin kapasitesinin artırılması gibi politikaların birlikte yürütülmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA

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Mustafa Çiftçi Sokak köpekleri
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