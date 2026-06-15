CHP Grubunda İki İsmin Tabelaları Kapıdan İndirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mahkemenin kurultay kararlarını geçersiz kılan "mutlak butlan" hükmünün ardından partinin yönetimini devralan Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni genel merkez yönetimi tarafından, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekillikleri düşürülmüştü.

İSIMLİKLER SÖKÜLDÜ

CHP Genel Merkezi tarafından gönderilen resmi talimat yazısının TBMM Başkanlığı'na ulaşmasının ardından, iki milletvekilinin Meclis'teki "Grup Başkanvekili" makam odalarının kapısında yer alan isimlikleri ve unvan tabelaları tamamen söküldü.

TBMM'nin resmi internet sitesindeki milletvekili albümü ve resmi kayıtlar güncellenerek, iki ismin "Grup Başkanvekili" unvanları sistemden tamamen silindi.

CHP'de geçtiğimiz günlerde aralarında milletvekilleri ve parti yöneticilerinin de bulunduğu 9 ismi Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti. Disipline sevk edilen isimler arasında Ali Mahir Başarır ile Gökhan Günaydın da yer almıştı.

Kaynak: ANKA