Eğlence Değil Cinayet! Balkonda Oturan Yaşlı Kadın Düğün Kurşunuyla Öldü

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Türkiye'de düğün ve eğlencelerde silah sıkma barbarlığı, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kez daha bir canın yitirilmesine neden oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde meydana geldi. Bir düğünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

BALKONDA OTURURKEN GÖĞSÜNDEN VURULDU

Kurşunlardan biri, evinin balkonunda bulunan Hedla Çin’e isabet etti. Göğsünden yaralanan Çin, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çin, doktorların tüm çabasına rağmen bugün hayatını kaybetti.

DÜĞÜN EVİ MERCEK ALTINDA

Hedla Çin’in cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekipleri, olayın yaşandığı düğün yerinde inceleme yaptı. Polis, Çin’e isabet eden kurşunun çıktığı silahı kullanan kişinin tespiti için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA