Eğlence Değil Cinayet! Balkonda Oturan Yaşlı Kadın Düğün Kurşunuyla Öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, evinin balkonunda oturduğu sırada yakınlardaki bir düğünden sıkılan maganda kurşununun göğsüne isabet etmesiyle ağır yaralanan 77 yaşındaki Hedla Çin, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Son Güncelleme:
Eğlence Değil Cinayet! Balkonda Oturan Yaşlı Kadın Düğün Kurşunuyla Öldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de düğün ve eğlencelerde silah sıkma barbarlığı, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kez daha bir canın yitirilmesine neden oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde meydana geldi. Bir düğünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

BALKONDA OTURURKEN GÖĞSÜNDEN VURULDU

Kurşunlardan biri, evinin balkonunda bulunan Hedla Çin’e isabet etti. Göğsünden yaralanan Çin, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çin, doktorların tüm çabasına rağmen bugün hayatını kaybetti.

DÜĞÜN EVİ MERCEK ALTINDA

Hedla Çin’in cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekipleri, olayın yaşandığı düğün yerinde inceleme yaptı. Polis, Çin’e isabet eden kurşunun çıktığı silahı kullanan kişinin tespiti için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Mardin Düğün Maganda
Son Güncelleme:
8 Ayda Rekor Dönüşüm! Bakan Uraloğlu: 'Burası Türkiye’nin İtibar ve Diplomasi Üssüdür' 'Burası Türkiye’nin İtibar ve Diplomasi Üssüdür'
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Ankara Yargısında Aykut Çelik Dönemi Ankara Yargısında Aykut Çelik Dönemi
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Yarın Grup Toplantısı Yapılmayacak! Kriz Bu Kez Erken Çözüldü CHP'de Yarın Grup Toplantısı Yapılmayacak
CHP'deki 'Arınmada' Hedef Süre Belli Oldu: Yeni İhraç Dalgasında Kimler Listede? CHP'deki 'Arınmada' Hedef Süre Belli Oldu: Yeni İhraç Dalgasında Kimler Listede?
Yeni Parti Neden 'Felaket Senaryosu'? İşte Özgür Özel'i Bekleyen 3 Temel Tehlike Yeni Parti Neden 'Felaket Senaryosu'? İşte Özgür Özel'i Bekleyen 3 Temel Tehlike
Beştepe'den Tarihi Seçim Senaryosu: Mehmet Uçum 16 Nisan 2028'i İşaret Etti Mehmet Uçum 16 Nisan 2028'i İşaret Etti
Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem 35 Yaşında Hayatını Kaybetti: Kahreden Doğum Günü Detayı Genç Oyuncu Kalbine Yenik Düştü