Çanakkale'de Silahla Vurulan 3 Sokak Köpeğinden 2'si Öldü: Kaymakamlık İnceleme Başlattı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2 sokak köpeği silahla vurularak hayatını kaybederken yaralanan bir köpek ise hayvan severler tarafından veterinere götürülerek tedaviye alındı. Ayvacık Kaymakamlığı olayla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

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Çanakkale'de Silahla Vurulan 3 Sokak Köpeğinden 2'si Öldü: Kaymakamlık İnceleme Başlattı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Panayır Yeri alanında bulunan 2 sokak köpeği kimliği belirsiz kişilerce silahla vurularak telef edildi. Ayvacık Belediyesi ve Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tutanak tutarak işlem başlattı. Silahla vurulduğu belirlenen bir sokak köpeği ise hayvanseverlerce veteriner hekime götürülerek tedavi altına alındı.

Ayvacık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Çeşitli sosyal medya platformlarında yer alan; Ayvacık ilçemizde köpek katliamı yapıldığı yönündeki paylaşımlar üzerine, Kaymakamlığımızca açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. 5 Eylül 2024 günü saat 11.55 sularında 112 Çağrı Merkezine iletilen ihbar üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce ihbar bölgesine (Panayır alanı) geçilmiş, ihbarcı hayvansever ve Belediye veteriner hekimi ile yapılan görüşmeler ve çevre araştırmasında kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca 2 köpeğin tüfek ile vurularak öldürülmüş olduğu tespit edilmiştir. Valiliğimiz Koordinasyonunda zaman kaybetmeksizin ilgili kurumlarca incelemelere başlanmış olup, gerekli adli ve idari işlemler devam etmektedir” denildi.

Ayvacık'ta 2 Köpek Silahla ÖldürüldüAyvacık'ta 2 Köpek Silahla ÖldürüldüGüncel

Kaynak: İHA

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Köpek Sokak köpekleri Hayvan katliamı Çanakkale
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