Ayvacık'ta 2 Köpek Silahla Öldürüldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2 sokak köpeği silahla vurularak hayatını kaybetti. Yaralanan bir köpek ise tedaviye alındı.

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Ayvacık'ta 2 Köpek Silahla Öldürüldü

Ayvacık Panayır Yeri alanında bulunan 2 sokak köpeği kimliği belirsiz kişilerce silahla vurularak öldürüldü. İlçedeki hayvanseverlerce durum Ayvacık Belediyesi ve Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Olay yerine gelen Ayvacık Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner hekimleri ile Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tutanak tutarak işlem başlattı. Silahla vurulduğu belirlenen bir sokak köpeği ise hayvanseverlerce veteriner hekime götürülerek tedavi altına alındı.

Ayvacık'ta 2 Köpek Silahla Öldürüldü - Resim : 1

Kaynak: İHA

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