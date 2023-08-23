Çanakkale'de ikinci yangın

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bugün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı duyuruldu.

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Çanakkale'de ikinci yangın

Çanakkale'de dün çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale sürerken bir kötü haber daha geldi.

Dün akşamüstünden itibaren süren yangına müdahale devam ederken bu kez de Eceabat ilçesine bağlı Küçükanafarta köyü yakınlarında da saat 15.30 sıralarında makilik yangını çıktı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti.

YUMAKLI: YANGIN KONTROL ALTINDA

Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda yangının kontrol altına aylındığını duyurdu. Yumaklı şunları kaydetti: "Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde bugün başlayan orman yangını KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Çanakkale’nin Merkez ilçesinde dün başlayan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalemiz gece boyunca da aralıksız devam edecek."

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