Meral Akşener hakkında 7 yıl sonra takipsizlik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında, 2016 yılında “FETÖ suçlaması” iddiasıyla başlatılan soruşturmada savcılık, yedi yıl sonra kovuşturmaya yer olmadığı kararını verdi.

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Meral Akşener hakkında 7 yıl sonra takipsizlik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında, 2016 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı “FETÖ” soruşturması 7 yıl sonra karara bağlandı.

Başsavcılık soruşturma dosyası hakkında ‘takipsizlik’ kararı verdi.

İYİ Parti lideri Akşener soruşturmayla ilgili 2019 yılında “Hakkımda yapılan soruşturmanın, ‘At izi mi, it izi mi?’ olduğunun tespiti, sürecin sorumlularının belirlenmesi ve FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için soruşturma üzerindeki gizlilik kararının ivedi olarak kaldırılmasını ve ifademe başvurulmasını talep ediyorum” demişti.

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Meral Akşener İYİ Parti FETÖ
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