Bahçeli'nin hedefinde sosyal medya paylaşımları var: Çanakkale yangınına "imar rantı" diyenlere "tutuklansın" çağrısı

Yangınla ilgili yapılan bazı sosyal medya paylaşımları üzerinden tutuklama çağrısı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, devletin tüm imkânlarıyla yangın sahasında olduğunu savundu.

Bahçeli'nin hedefinde sosyal medya paylaşımları var: Çanakkale yangınına "imar rantı" diyenlere "tutuklansın" çağrısı

Cumhur İttifakı ortağı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale'de iki gündür devam eden orman yangını hakkında, sosyal medyada yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli, "Sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri sefil ve şerefsiz bir bühtandır. Böylesi zamanlarda ortalığı bulandıranların deşifre edilip yakalarından tutulması hukuk ve demokrasi namusunun da bir gereğidir" dedi.

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Bahçeli, şunları kaydetti:

"Çanakkale sadece bir şehrin adı değil, bir hilal uğruna kara toprağın koynunda sere serpe uzanıp yatan aziz şehitlerimizin mukaddes yadigarı, tarihin en büyük şehitlik anıtıdır. Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan köşesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle çok geniş bir alana yayılmıştır.

Üzülerek ifade etmeliyim ki, Ege’nin iki yakası tutuşmuştur.

Tesellimiz, şu ana kadar can kaybının olmamasının yanında, alevlerin çok şükür önünün kesilmesidir. Devlet bütün imkanlarıyla yangın sahasındadır. 1500 hektarlık alana havadan ve karadan seferberlik ruhuyla müdahale edilmektedir. 9 köyümüzün tedbir amaçlı tahliyesi sağlanmıştır. Allah’ın izniyle son kıvılcımın söndürülmesine kadar mücadele sürecektir.

Elbette yangınların nasıl ve neden çıktığı ilerleyen günlerde ayrıntısıyla tespit edilecektir. Ancak sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri sefil ve şerefsiz bir bühtandır. Böylesi zamanlarda ortalığı bulandıranların deşifre edilip yakalarından tutulması hukuk ve demokrasi namusunun da bir gereğidir.

Bahse konu yangından dolayı zarar-ziyan içinde olan yöre insanımıza geçmiş olsun dileklerimi özellikle iletiyor, yanan ormanlık alanların eskisi gibi yine yeşile bürüneceğine inanıyorum. Bu süreçte parti olarak yangınla mücadeleyi önşartsız destekliyor ve dua ediyoruz. Hiç kuşkumuz yoktur ki, devrilse bile ağaçlarımız dikilir yeni fidanlarımız."

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