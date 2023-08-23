Kılıçdaroğlu: İktidarın siyasi ve ahlaki meşruiyeti yok

Kılıçdaroğlu, iktidara eleştiriler yöneltti. "İktidarın siyasi ve ahlaki meşruiyeti yok. Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan iktidar sorunları çözemez" diyen CHP lideri "Yolsuzluğu ve rüşvet almayı kendilerinde hak görüyorlar. Seçime montaj videolarla giden iktidarın meşruiyeti yoktur" dedi.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu: İktidarın siyasi ve ahlaki meşruiyeti yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları tarafından düzenlenen “Eşitlik Gelecek” toplantısında konuştu. CHP liderinin eleştiri oklarının hedefinde hükümet vardı.

"İKTİDAR KADINLARIN HAKKINI NEDEN TESLİM ETMEDİ?"

Kılıçdaroğlu, "Kadınları ciddi oranda örgütlememiz gerekiyor" ifadeleriyle partisine hedef koyarken "İktidar 21 yıldır neden kadınların hakkını teslim etmedi?" sorusunu gündeme getirdi.

"İKTİDARIN SİYASİ VE AHLAKİ MEŞRUİYETİ YOK"

Kılıçdaroğlu'nun, hükümete yönelik eleştirilerinin satır başları şöyle:

-Adalet ve ahlak anlayışı olmayan iktidar sorunları çözebilir mi?

-İktidarın siyasi ve ahlaki meşruiyeti yok. Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan iktidar sorunları çözemez.

-Bugüne kadar KKM'ye 717 milyar lira ödendi.

-KKM'de bir kuruş vergi verilmiyor.

-Böyle bir sömürü mekanizması dünyanın hangi yerinde var?

-Hiçbir sınırımız güvenli değil.

-Yolsuzluğu ve rüşvet almayı kendilerinde hak görüyorlar.

-Seçime montaj videolarla giden iktidarın meşruiyeti yoktur.

-Seçim tek başına bir iktidara meşruiyet kazandırmaz.

Etiketler
CHP Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Çay poşetlerini sakın çöpe atmayın! Bakın aslında ne işe yarıyor... Çay poşetlerini sakın çöpe atmayın! Bakın aslında ne işe yarıyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin ile görüştü
Hükümete yakın yazardan tarikat eleştirisi: Devletten, halktan para ve ihaleler alarak yaşayanlar nasıl doğrudan Allah dostu olabilirler? Devletten, halktan para ve ihaleler alarak yaşayanlar nasıl doğrudan Allah dostu olabilirler?
Üç Kız Kardeş final iddiaları! Kanal D açıklama yaptı Üç Kız Kardeş final iddiaları! Kanal D açıklama yaptı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 35 ili uyardı: Sıcaklar daha da artacak, termometreler patlayacak! Meteoroloji 35 ili uyardı: Sıcaklar daha da artacak, termometreler patlayacak!
Fatih Altaylı 'önemli isimlerle konuştum' dedi: En iyi yatırım aracı olmaya devam edecek gibi duruyor 'En iyi yatırım aracı olmaya devam edecek gibi duruyor'
Bakan Işıkhan rakam verdi: Memur için zam oranı belli oldu! Bakan Işıkhan rakam verdi: Memur için zam oranı belli oldu!
Deniz Zeyrek: Duyunca çok öfkelendim, çok ayıpladım Deniz Zeyrek: Duyunca çok öfkelendim, çok ayıpladım
Memur ve emekli maaş zammı için 6 senaryo: Olası oranlar ortaya çıktı Memur ve emekli maaş zammı için 6 senaryo: Olası oranlar ortaya çıktı