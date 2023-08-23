Kılıçdaroğlu: İktidarın siyasi ve ahlaki meşruiyeti yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları tarafından düzenlenen “Eşitlik Gelecek” toplantısında konuştu. CHP liderinin eleştiri oklarının hedefinde hükümet vardı.

"İKTİDAR KADINLARIN HAKKINI NEDEN TESLİM ETMEDİ?"

Kılıçdaroğlu, "Kadınları ciddi oranda örgütlememiz gerekiyor" ifadeleriyle partisine hedef koyarken "İktidar 21 yıldır neden kadınların hakkını teslim etmedi?" sorusunu gündeme getirdi.

"İKTİDARIN SİYASİ VE AHLAKİ MEŞRUİYETİ YOK"

Kılıçdaroğlu'nun, hükümete yönelik eleştirilerinin satır başları şöyle:

-Adalet ve ahlak anlayışı olmayan iktidar sorunları çözebilir mi?

-İktidarın siyasi ve ahlaki meşruiyeti yok. Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan iktidar sorunları çözemez.

-Bugüne kadar KKM'ye 717 milyar lira ödendi.

-KKM'de bir kuruş vergi verilmiyor.

-Böyle bir sömürü mekanizması dünyanın hangi yerinde var?

-Hiçbir sınırımız güvenli değil.

-Yolsuzluğu ve rüşvet almayı kendilerinde hak görüyorlar.

-Seçime montaj videolarla giden iktidarın meşruiyeti yoktur.

-Seçim tek başına bir iktidara meşruiyet kazandırmaz.