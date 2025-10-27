Çanakkale Depremlerine Naci Görür'den Ürküten Değerlendirme: 'Bölge Geriliyor...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale güne 4 büyüklüğündeki depremle başladı. Korkutan depremin ardından üç artçı daha kaydedildi. Prof. Dr. Naci Görür'den ise korku ve paniğe neden olan depremlere ilişkin ilk değerlendirme geldi.

X hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Görür, 4 büyüklüğündeki depremin KAF’ın güney kolu devamında ve Edremit Fay Zonu'na paralel olduğunu belirterek, bölgenin gerildiğine dikkat çekti.

Gülpınar açıkları, Çanakkale, Ege Denizi’nde 4,0 deprem oldu. Deprem KAF’ın güney kolu devamında ve Edremit Fay Zonuna paralel. Bölge geriliyor. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/YnuiAGCGNZ — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 27, 2025

NE OLMUŞTU?

AFAD'ın verilerine göre, Mersin'in Silifke ilçesinde saat 09.36'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. Son olarak Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Ayvacık'ta artçılar devam ediyor.

