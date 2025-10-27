Terör Örgütü PKK'nın Türkiye'den Tamamen Çekilme Kararı Sonrası DEM Parti'den İlk Açıklama

Terör örgütü PKK'nın Türkiye'deki tüm güçlerini çekmeye başladığını duyurmasının ardından DEM Parti'den ilk açıklama geldi.

Terör Örgütü PKK'nın Türkiye'den Tamamen Çekilme Kararı Sonrası DEM Parti'den İlk Açıklama
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, terör örgütü PKK'nın Türkiye’deki tüm güçlerini geri çekmeye başladıklarını duyurmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Sürecin birinci aşamasının kapandığını söyleyen Tuncer Bakırhan, süreçte yeni bir sayfa açıldığını kaydetti. Yeni süreci çok daha kritik ve hayati olarak niteleyen Bakırhan, "Hukuki ve siyasi adımlarla toplumsal barışa geçiş zamanıdır" şeklinde konuştu.

Hatimoğulları ise PKK'nın Türkiye'deki tüm güçlerini çekme kararına ilişkin, "Barış ve demokratik toplum süreci yeni bir aşamaya girmiştir. Bu aşamada barışın, demokrasinin, hukukun yaşanacağı bir gelişmeye açılan bir kapı olarak görüyoruz" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

