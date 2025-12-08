Çanakkale Boğazı'nda Alarm! 108 Metrelik Gemi Arızalandı

Çanakkale Boğazı'nda, 108 metre uzunluğunda Panama bayraklı konteyner gemisi makine arızası yaptı. Gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na götürülecek.

İzmir Aliağa'dan İzmit'e gitmek üzere hareket eden Panama bayraklı 108 metre uzunluğundaki 'Orita' isimli konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı.

Akıntı ile sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-18' ve 'Kurtarma-17' bölgeye sevk edildi.

Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na götürülecek.

Kaynak: DHA

