Başsavcılıktan Bir 'İmamoğlu' Soruşturması Daha

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun duruşmasında alınan ses kaydıyla alakalı soruşturma başlattığını açıkladı.

Başsavcılıktan Bir 'İmamoğlu' Soruşturması Daha
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri'deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda bugün yapılan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı "diploma davası" duruşmasıyla ilgili alınan ses kaydının X'ten paylaşılması ile ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılığın konuya ilişkin açıklamasında "08.12.2025 tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yer alan duruşma salonunda, sanık Ekrem İmamoğlu'nun resmi belgede sahtecilik suçundan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2025/381 Esas sayılı dosyasında yargılamasına devam edildiği: ancak kovuşturma işlemleri sırasında hukuka aykırı biçimde ses kaydı alınarak X isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldığının anlaşılması üzerine: (kaydeden ve nakleden) sorumlular hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Bürosunca resen soruşturma işlemleri başlatılmıştır" denildi.

