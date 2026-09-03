Can Kaybı 10'a Yükseldi: Girne’deki Gemi Faciasında Bir Kişinin Daha Naaşına Ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında kayıp 19 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.

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Can Kaybı 10'a Yükseldi: Girne’deki Gemi Faciasında Bir Kişinin Daha Naaşına Ulaşıldı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 30 Ağustos’ta alabora olan yolcu gemisindeki faciada can kaybı 10’a yükseldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kaybolan 19 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Yılmaz, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Girne Limanı ile Mersin’deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos’ta Girne’den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başladı. Girne Limanı’na dönmeye çalışan gemi daha sonra alabora oldu. Kazada 239 kişi kurtarılırken, 19 kişi kayboldu.

Deniz kazasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Batan geminin enkazının ise Girne açıklarında denizin yaklaşık 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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