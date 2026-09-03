Cem Küçük Soruşturması Derinleşiyor: Firari Serdar Özyurt Tutuklandı

Bir haftadır firari olan Serdar Özyurt, Cem Küçük soruşturması kapsamında adliyeye giderek teslim oldu. Özyurt, 'kara para aklama' suçlamasıyla tutuklandı.

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Cem Küçük Soruşturması Derinleşiyor: Firari Serdar Özyurt Tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturmanın ilk aşamasında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” suçlamaları yer almıştı. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni delillerin ardından dosyaya “fuhuş” ve “kara para aklama” iddialarının da eklendiği, bu kapsamda İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirilmişti.

TESLİM OLDU

Hakkında yakalama kararı bulunan Özyurt’un bir hafta boyunca firari olduğu belirtildi. T24'ün haberine göre Savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren Özyurt Savunma firmasının eski ortağı olan Özyurt, salı günü İstanbul Adliyesi’ne giderek savcılığa teslim oldu. Savcılıkta ifade veren Özyurt, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Özyurt’un “kara para aklama” suçlaması kapsamında tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında elde edilen yeni deliller doğrultusunda dosyaya “fuhuş” ve “kara para aklama” iddialarının eklendiği bildirilmişti. Bu kapsamda İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Çanak daha önce savcılığa teslim olmuş, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Cem Küçük ise soruşturma kapsamında 31 Temmuz’da tutuklanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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