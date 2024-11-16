Camdan Düşerek Hayatını Kaybetmişti: Tutuklanan Sevgililerin İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul Esenyurt'ta 9 yıldır birlikte yaşayan sevgililer Nevin B. İle Cuma K.'nın karıştığı cinayet iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olay günü işe gidiyorum diyerek evden çıkan Cuma K. bir süre sonra geri döndüğünde sevgilisi Nevin B. ile birlikte başka bir adam daha olduğunu fark etti. Eline silah alıp kapıya dayanan Cuma K. defalarca zile bastı, kapıyı tekmeledi.

ELİNDE SİLAHLA EVE BASKIN YAPTI

İddiaya göre Cuma K., sevgilisini bir başkasıyla evde yakalayınca, öfkesine yenik düştü ve eline silah alarak evi bastı. Bu esnada evde bulunan ve olayın merkezinde olan Suat Araz, paniğe kapılarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan karmaşada Suat Araz, balkona çıkarak kurtulmayı denedi ancak talihsiz bir şekilde dengesini kaybedip balkondan düştü. Suat A., olay yerinde hayatını kaybetti.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDILAR

Olayın ardından gelen polis ekipleri, evde yaşanan trajik olayı incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, olayda suç unsuru bulunarak kasten öldürme iddiasıyla Nevin B. ve Cuma K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen çift, suçlu bulunarak tutuklanıp cezaevine gönderildi.

"ÇOCUK ODASINA GEÇ…"

Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, sevgilisini aldatırken yakalandığı iddia edilen Nevin B. ifadesinde "Cuma K. 9 yıldır sevgilim. Suat Araz ile mahallede dükkanı olduğu için tanıştık. Bir süre konuştuktan sonra yaklaşık iki buçuk ay önce onunla da sevgili olduk. Cuma K. beni aradı ve eve kargosunun geleceğini söyledi. Ben de kargonun markete bırakılmasını istediğimi söyledim. Sonra sevgilim olan Suat Araz eve geldi. Birlikte kahvaltı yaptık. Bir yakınlaşmamız olmadı.

Bir süre sonra kapı çalmaya başladı. Kargocudur diye açmadım. Israrla devam etti, tekmeledi. Sesinden Cuma olduğunu anladım. Suat'a 'Çocuk odasına geç saklan. Ben onu oyalayacağım, o sırada çıkarsın' dedim. Montunu alıp odaya geçti ve kapıyı açtım. Cuma, 'Nerede adam? Seninki nerede? dedi. 'Adam yok' dedim.

Sonra direkt balkona geçip aşağı baktı. Suat'ı yerde kanlar içerisinde ben de onunla birlikte gördüm. Sonra evden çıktık. Beni oğlumun yanına bırakmasını söyledim. Bıraktı. Oğluma da, 'Eve hırsız girdi, balkondan düştü. Durumu ağırmış' dedim. Sonra tekrar olay yerine geldim. Cuma bana o arada, 'Seni sevdim. Neden ihanet ettin?" dedi. Suat'ı biz düşürmedik. Suçsuzum" dedi."

"SİLAHI KORKUTMAK İÇİN ALDIM"

Cuma K. ise ifadesinde şunları kaydetti: "Eşim Nevin B. ile aramız bir süredir soğuktu. Konuşmak için eve gittim. Bir süre kapıyı dinledim ve bir erkek sesi duydum. Kapıyı çaldım ve tekmeledim. Sonra kapı açıldı.

Odalara baktım. Yaşlı bir teyze 'ambulans' diye bağırıyordu. O sırada balkondan aşağı bakınca Suat Araz'ı kanlar içerisinde gördüm. Silahı eğer bir erkek varsa onu korkutmak amacıyla yanıma aldım. Suçsuzum" dedi.

Kaynak: Sabah