Çakarlı Tırla Trafiğe Çıkan Maganda Yakalandı, Para Cezası Kesildi
Edirne'de jandarma ekiplerince çakar kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Kurallara aykırı çakar kullandığı tespit edilen tır sürücüsüne para cezası kesildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı Uzunköprü ilçesine bağlı Harmanlı köyü yolunda trafik kontrolü yapıldı.
Tırda yapılan kontrolde trafik kurallarına aykırı çakar lamba kullanıldığı tespit edildi. Araç sahibi ve sürücüsüne 6 bin 439 lira cezai işlem uygulandı.
Tırda bulunan çakar lamba ise çıkarılarak araç trafiğe uygun hale getirildi.
Kaynak: İHA