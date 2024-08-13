Özel Okulların Talepleri Bitmiyor! Kitap Ücretleri Dudak Uçuklatıyor

Ortalama senelik ücretleri 250 bin TL ile 300 bin TL'ye kadar çıkan özel okullardaki ek ücretler ailelerin belini bükmeye devam ediyor. Kıyafet ücreti için 40 bin TL yemek için 20 bin TL talep ediliyor. Şimdi de kitap ücretleri gündeme geldi.

Özel Okulların Talepleri Bitmiyor! Kitap Ücretleri Dudak Uçuklatıyor

Özel okullardaki eğitim ücretlerinin yanına kıyafet ücreti, yemek ücreti, servis ücreti ve son olarak kitap ücreti eklendi. Özel okullardan bazıları ilkokul öğrencileri için 60 bin TL kitap ücreti talep etti. Anne babalar fahiş fiyatlarla başa çıkmakta gerçek anlamda zorlanıyor. Özel okulların istediği kitap ücretleri 60-70 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Yaşanan bu durum anne ve babalar arasında hem finansal hem de psikolojik yükler oluşturuyor.

Hukukçular, "Zorunlu olarak kırtasiye ücreti 39 bin TL'dir 40 bin TL'dir diye bir durum söz konusu olamaz. Bu haksız şarttır, tüketici aleyhine bu sözleşmeler düzenlenemez. Sözleşme geçersiz duruma gelebilir" diyor.

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