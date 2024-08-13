Sarıyer’de Millet Bahçesi Yapımı Sırasında Hafriyat Kamyonu İSKİ Hattına Zarar Verdi

Sarıyer’de Çeliktepe - Ayazağa isale hattı üzerinde bulunan İSKİ’ye ait vantuza, (Hava tahliye vanası) Millet Bahçesi çalışmalarını yürüten özel bir firmanın hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hasar oluştu. İSKİ ekipleri, hasar gören vantuzun onarımına başlandığını duyurdu.

Son Güncelleme:
Sarıyer’de Millet Bahçesi Yapımı Sırasında Hafriyat Kamyonu İSKİ Hattına Zarar Verdi

Sarıyer’de Çeliktepe - Ayazağa isale hattı üzerinde bulunan İSKİ’ye ait vantuza, (Hava tahliye vanası) Millet Bahçesi çalışmalarını yürüten özel bir firmanın hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hasar oluştu. İSKİ ekipleri, hasar gören vantuzun onarımına başlandığını duyurdu.

Sarıyerde’de özel bir firma tarafından yapımına devam edilen Millet Bahçesi çalışmaları sırasında, bir hafriyat kamyonu İSKİ’nin hava tahliye vanasına çarptı. Sabah saatlerinde meydana gelen olay sonarsında, İSKİ ekipleri vantuz diye adlandıran vananın onarımına devam ediyor.

Konuyla alakalı İSKİ bir açıklama yaptı. Açıklamada “Büyükdere Caddesi’nde yer alan Çeliktepe - Ayazağa 1000 mm çelik isale hattımız üzerinde bulunan 150 mm vantuza, (Hava tahliye vanası) Millet Bahçesi çalışmasını yürüten özel bir firmanın hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hasar verilmiştir. Ekiplerimiz tarafından gerekli manevralar yapılarak hattın tahliyesine başlanmıştır. Onarımın tamamlanmasından sonra hattımız devreye alınacaktır” denildi.

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
MSB: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi MSB: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Ağustos Ayında Çiçeklerine Su Yerine Bunu Verin Daha İyi Gelişiyorlar Ağustos Ayında Çiçeklerine Su Yerine Bunu Verin Daha İyi Gelişiyorlar
Dört Metrelik Kuyuya Düşen Keçi Böyle Kurtalırdı! Dört Metrelik Kuyuya Düşen Keçi Böyle Kurtalırdı!
Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Zengin Voleybolcuları ve Servetleri Açıklandı: Listede 2 Türk Yıldız Bulunuyor Dünyanın En Zengin Voleybolcuları ve Servetleri Açıklandı: Listede 2 Türk Yıldız Bulunuyor
Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak İlk Zam Belli Oldu: Yüzde 40 Zam Geldi Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak İlk Zam Belli Oldu: Yüzde 40 Zam Geldi
Türkiye Sınırında Üst Üste 2 Deprem! Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana’dan Hissedildi Türkiye Sınırında Üst Üste 2 Deprem!
Akşener İddiaların Ardından İlk Kez Konuştu: 'Kılıçdaroğlu ve Özdağ ile Mahkemede Hesaplaşacağız' 'Mahkemede Hesaplaşacağız!'
AKP Resmen Duyurdu: 2 Vekil, 15 Belediye Başkanı Partiye Geçiyor 2 Vekil, 15 Belediye Başkanı Partiye Geçiyor