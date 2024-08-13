Özgür Özel'den Sokak Röportajında İktidarı Eleştiren Kadının Tutuklanmasına Tepki

İzmir’de Dilruba Y. isimli bir kadın sokak röportajındaki açıklamaları nedeniyle tutuklandı. CHP lideri Özgür Özel, tutuklanmaya tepki göstererek, "Bu yanlıştan dönülmeli, Dilruba serbest bırakılmalı” ifadelerini kullandı.

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Özgür Özel'den Sokak Röportajında İktidarı Eleştiren Kadının Tutuklanmasına Tepki

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba Y.’nin İzmir’de bir sokak röportajındaki açıklamaları nedeniyle tutuklanmasına tepki gösterdi.

CHP lideri Özel, “Siyasetçilerin halktan gelen en ağır eleştirilere açık olması demokrasinin gereğidir. Elbette ki seçmenlerin siyasi tercihlerine hakaret, kimsenin tasvip edeceği bir tutum değildir. Ancak hiçbir vatandaşın kişisel düşüncelerini ifade ettiği bir meselenin tutuklama tedbirine kadar götürülmesi ölçüsüz, siyasi bir tutumdur. Öyle ki hepimizin gözü önünde, pekçok ağır suçu işleyenlerin, sırf birilerinin koruması altında olduğu için cezasız kaldığı ortamda, Dilruba’nın tutuklanmış olması kabul edilebilir değildir. Bu yanlıştan dönülmeli, Dilruba serbest bırakılmalıdır” ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel’in talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’nin adli süreci yakından takip ettiği, bu kapsamda İzmir Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve avukatların Dilruba ve ailesiyle, sürecin başından itibaren temas halinde olduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Tüylü Mikrofon isimli Youtube kanalının yaptığı sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Dilbura Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Sosyal medya yasaklarını ve mevcut yönetimi sert bir dille eleştiren kadın konuşmasında, "21. yüzyılda parlamenter sistemden çıkıp koca ülkeyi tek bir adama verirsek, o da babasının ahırı gibi kullanır" demişti.

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