Çağlayan'da "Anayasa Nöbeti" devam ediyor

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde Anayasa kararlarının uygulanmasına dikkat çekmek için başlatılan "Anayasa Nöbeti" devam ediyor.

Çağlayan'da "Anayasa Nöbeti" devam ediyor

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde Anayasa kararlarının uygulanmasına dikkat çekmek için "Anayasa Nöbeti" tutan gençlerin eylemi 12. gününde de devam ediyor.

Aralarında hukukçu ve hukuk öğrencisi de olan gençler bu alanda bir gencin başlattığı nöbete katılarak çoğaldı.

Her gün 07.00-21.00 arasında meydanda nöbet tutan gençler, nöbetin süresiz olduğu bilgisini verdi.

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