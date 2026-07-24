Büyükçekmece’de Zehir Deposu Çökertildi: Evden Kilolarca Uyuşturucu Çıktı

Büyükçekmece’de 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir eve düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda toplam 81 kilo 750 gram metamfetamin ile uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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Büyükçekmece’de Zehir Deposu Çökertildi: Evden Kilolarca Uyuşturucu Çıktı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Büyükçekmece’de bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 79 kilo 950 gram sıvı metamfetamin, 1 kilo 800 gram kristal metamfetamin, 20 kilogram kimyasal katkı maddesi, uyuşturucu madde imalinde kullanılan çeşitli malzemeler ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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