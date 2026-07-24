Bitlis'te Yaşlı Kadına Tren Çarptı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen feci kazada, 66 yaşındaki Güllü Doğmaç adlı yaşlı kadına yük treni çarptı. Ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

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Bitlis'te Yaşlı Kadına Tren Çarptı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yük treninin çarptığı 66 yaşındaki yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.10 sıralarında Tatvan ilçesindeki demir yolu hattında meydana geldi.

Feribot istikametinden Tatvan Garı'na seyir halinde olan yük treni, demir yolu hattından yaya olarak geçmeye çalışan Güllü Doğmaç'a (66) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı kadın, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güllü Doğmaç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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