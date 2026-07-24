Özgür Özel 90 Vekille Birlikte CHP'den İstifa Etti: YENİ Parti'nin İmzasını Attı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinden istifa etti. Özel ile birlikte 90 milletvekili de CHP'den istifa ederek 'YENİ Parti'nin kuruluş sürecine dahil oldu. Murat Emir'in saat 12.15'te açıklama yapması beklenirken, Özel saat 14.00'te YENİ Parti'nin kurucu vekilleriyle Anadolu Kulübü'nde bir araya gelecek.

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Türk siyasetinde yeni bir parti kuruldu.

ÖZEL DAHİL 91 VEKİL İSTİFA ETTİ

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'ndan alınan Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP'den istifa etti.

YENİ PARTİ'NİN KURULUŞ İMZASINI ATTI

Özel istifasını ve YENİ Parti'nin kuruluşunu sosyal medyadan paylaştığı videoyla duyurdu.

KURULUŞTA LOZAN'IN YIL DÖNÜMÜ DETAYI

İstifaların ardından Özel ve vekiller Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti.

Böylece partinin kuruluş dilekçesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anlaşmalarından olan Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıldönümüne denk geldi.

MURAT EMİR AÇIKLAMA YAPACAK

Ankara Milletvekili Murat Emir'in saat 12.15'te YENİ Parti'nin kuruluş süreciyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

SEÇİLMİŞLER GÖREVLERİNİ KORUYACAK

Özel ve ekibinin YENİ Parti'nin kuruluş sürecine dair milletvekilleriyle yapılan değerlendirmelerde CHP'de seçilerek göreve gelen vekillerin YENİ Parti'de de mevcut görevlerini koruyacağı belirtildi.

SAAT 14.00'TE VEKİLLERLE BİR ARAYA GELECEK

Özgür Özel'in gün içinde Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazını kılması ve ardından saat 14.00'te YENİ Parti Kurucular Kurulu ile Anadolu Kulübü’nde bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Özgür Özel 90 Vekille Birlikte CHP'den İstifa Etti: YENİ Parti'nin İmzasını Attı Özgür Özel 90 Vekille Birlikte CHP'den İstifa Etti