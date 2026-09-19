Büyükçekmece'de Toprak Kayması: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

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Olay, saat 18.40 sıralarında Alkent 2000 Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu göçük altında kalan işçilerden B.M. (28) yaralı olarak çıkarıldı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. A.M. (39) ise ekiplerin tüm çalışmalarına rağmen kurtarılamadı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında inşaat firması sahibi Ö.T., şantiye şefi T.U. ve firma çalışanı N.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA