Büyükçekmece'de Toprak Kayması: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Büyükçekmece’de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Olayla ilgili inşaat firması sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanı gözaltına alındı.
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Olay, saat 18.40 sıralarında Alkent 2000 Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu göçük altında kalan işçilerden B.M. (28) yaralı olarak çıkarıldı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. A.M. (39) ise ekiplerin tüm çalışmalarına rağmen kurtarılamadı.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında inşaat firması sahibi Ö.T., şantiye şefi T.U. ve firma çalışanı N.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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